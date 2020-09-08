Güvenlik görevlisi 4.5 milyon TL çaldı

A.Ö.’yü şubeye bırakan Ayhan B., bir işi olduğunu belirterek kısa sürede döneceğini söyledi. Bir süre sonra nakil aracının park edilen yerde olmadığını gören ve Ayhan B.’nin dönmemesi üzerine şüphelenen A.Ö., şirketi arayarak yetkililere durumu bildirdi. Polisin yaptığı incelemede, Ayhan B.’nin banka nakil aracındaki içerisinde 4.5 milyon lira bulunan çantayı alarak ağabeyi Selahattin B.’ye ait araçla kaçtığı belirlendi. Ayhan B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.