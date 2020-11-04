MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
ABONE OL
04.11.2020 - 12:18 | | DHA

Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te, 2 evden hırsızlık yapan, güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

25 Eylül ve 20 Ekim tarihlerinde Binevler ve Güneş Mahallelerindeki iki evden hırsızlık yapıldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, hırsızlıkların meydana geldiği evlerin bulunduğu apartmanlardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmada, her iki evden hırsızlığın aynı kişi tarafından yapıldığını belirleyen polis, kimliğini saptadığı şüpheliyi adresine düzenlediği baskınla yakaladı. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

 

Trump'ın "zafer konuşmasını" Ali Çınar yorumladı!ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi, 'Bu seçimi kazandık' dedi. Beyaz Saray'daki o açıklamayı Dış Politika Analisti Ali Çınar, CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK burs - yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs - yurt başvuru tarihleri - ücretleri ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

KYK burs - yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs - yurt başvuru tarihleri - ücretleri ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Gece yarısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Gece yarısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Sıradaki Haber