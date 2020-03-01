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01.03.2020 - 20:26 |

Güvenlik uzmanı paylaştı! Bu görüntü 17.00'de komandolar tarafından çekildi...

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabından bugün Serakib-Neyrab üstünden çekilen bir görüntüyü paylaştı. Saat 17.00'de çekildiği belirtilen görüntü büyük beğeni topladı.

Güvenlik uzmanı paylaştı! Bu görüntü 17.00'de komandolar tarafından çekildi...

Ağar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bu fotoğraf 011700 Mart 2020’de yani bugün saat 17.00’de komandolarımız tarafından çekildi. İdlib Serakib-Neyrab üstü. İlgili görev sonrası, görevi icta eden F-16’larımız karadaki mehmetçiklerimize sevgilerini gönderirken.

Güvenlik uzmanı paylaştı Bu görüntü 17.00de komandolar tarafından çekildi...

 

Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.
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