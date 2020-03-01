Güvenlik uzmanı paylaştı! Bu görüntü 17.00'de komandolar tarafından çekildi...
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabından bugün Serakib-Neyrab üstünden çekilen bir görüntüyü paylaştı. Saat 17.00'de çekildiği belirtilen görüntü büyük beğeni topladı.
Ağar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Bu fotoğraf 011700 Mart 2020’de yani bugün saat 17.00’de komandolarımız tarafından çekildi. İdlib Serakib-Neyrab üstü. İlgili görev sonrası, görevi icta eden F-16’larımız karadaki mehmetçiklerimize sevgilerini gönderirken.