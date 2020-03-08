Güvercin 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güvercin 12. son bölüm full izleme linki yayında mı?

GÜVERCİN 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Kasım’ın Celil’i öldürmesini engellemeye çalışan Zeliha yanlışlıkla Nefise’yi vurmuş; bu yüzden de Nefise’nin bebeğini kaybetmesine yol açmıştır. Kavvilerle Cibranoğulları arasındaki kan davası yeniden başlar. Birbirlerine olan aşklarını itiraf edip sonunda gönüllerince yaşamaya karar veren Zülüf ve Kenan, kendilerini iki aile arasına giren yeni düşmanlığın ortasında bulurlar. Zülüf, Kenan’a olan duyguları ve bütün bunların getirdiği zorunluluklar arasında bir tercih yapması ikileminde kalır. Torununun ölümüne sebep olduğunu düşünerek vicdan azabıyla kavrulan Zeliha’yı şimdi içeride zorlu günler ve acılar beklemektedir; çünkü Kevsa intikam için harekete geçmiştir. Zülüf’ün, annesinin uğradığı haksızlık ve yaşadığı acılar yüzünden kahrolduğunu gören Kenan, Zeliha’yı kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmaktan çekinmeyecektir. Bütün bunları lehine çevirerek konağa geri dönen Kevsa, şimdi Ökkeş’le evlenerek yerini daha da sağlamlaştırdığını düşünen Nimet’le başetmek zorundadır.



GÜVERCİN 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Güvercin 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



GÜVERCİN 12. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Güvercin 12. son bölüm full izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...