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08.06.2020 - 16:54 | | İHA

21 güvercini parçalayan sansara otomobil çarptı!

Adıyaman’da geçtiğimiz günlerde 21 adet taklacı güvercini parçalayan sansara otomobil çarptı.

21 güvercini parçalayan sansara otomobil çarptı!

Geçtiğimiz günlerce Cumhuriyet Mahallesinde bir evin çatısında bulunan güvercin kümesine giren sansar 21 güvercini boğarak parçalamıştı. Daha sonra mahalle sakinleri tarafından belirli aralıklarla görülen sansara otomobil çarptı.

21 güvercini parçalayan sansara otomobil çarptı

Mahallede kuş ve kümes hayvanı besleyen vatandaşlar rahat bir nefes alırken, mahalle sakinleri sansarın ölmesine yine de üzüldüklerini ifade etti.

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