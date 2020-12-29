Güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe atmışlar

Soma Belediyesi temizlik işçileri, dün sabah saatlerinde, İstasyon Mahallesi'nde rutin temizlik faaliyetlerini yürütürken, bir çöp konteynerinde hareket eden bir şey olduğunu fark etti. Merak edip baktıklarında poşet içinde ıslak halde 3 güvercin olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İşçiler poşetten çıkardıkları güvercinleri, kuruduktan sonra doğal ortamlarına bıraktı.