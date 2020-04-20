Güz Eş Anlamlısı Nedir? Güz Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Güz kelimesi, TDK sözlüğüne göre yaz ile kış mevsimi arasında yer alan mevsimdir.

Güz Eş Anlamlısı Nedir?

Sınava hazırlanan öğrenciler, güz kelimesi nasıl yazılır veya birleşik mi ayrı mı? sorularını merak etmektedir. Yine sınava hazırlanan öğrenciler güz kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeleri bilmek zorundadır. Güz kelimesinin eş anlamı sonbahardır. Cümlede yer alan güz kelimesi, sonbahar kelimesi ile değiştirilirse, anlam bozulmamaktadır. Güz kelimesi ile sonbahar kelimesi aynı anlamları içermektedir.

Güz Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Güz kelimesinin eş anlamlısı sonbahar olmakla birlikte hazan ve payiz kelimeleri de eş anlamlı kelimelerindendir. Eş anlamlıları arasında sonbahar kelimesi, yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Payiz kelimesinin kullanım alanı çok geniş olmadığından, bazıları tarafından güz kelimesinin eş anlamlısı olduğu bilinmemektedir. Güz kelimesi yerine sonbahar, hazan ve payiz kelimelerinin kullanılması durumunda, cümlenin anlamında değişme olmamaktadır.