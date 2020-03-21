Güzel havaya aldanma #evdekal Türkiye

Türkiye’de korona virüsten etkilenen vaka sayısının gün geçtikçe artmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler arttırılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece sesli mesaj yayınlayarak zorunlu haller dışında evden çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunmaya devam etti.

Uyarıları olumlu karşılayan vatandaşların başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde evlerinden çıkmayarak sokak ve caddeleri boş bırakması gözlerden kaçmazken, bir uyarı da uzmanlardan geldi.

Bir haftadır evde kalarak kalabalık ortamlardan uzak duran vatandaşların hafta sonu güzel havaya aldanmamasını söyleyen uzmanlar, park bahçe gibi kalabalık ortamlardan uzak durulmasının önemine dikkat çekti. Uzmanlar, "14 gün kuralına uyalım. Kişisel temizliğin yanı sıra evleri zaman zaman havalandıralım. Zorunlu hallerde sokağa çıkıldığında başka kişilerle mesafe koyarak salgına karşı dikkatli olalım" uyarısında bulundu.



