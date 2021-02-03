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03.02.2021 - 17:42 | | DHA

Güzel havayı fırsat bilenler Eminönü'ne akın etti

İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı kalabalıklar oluşurken, bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü. Öte yandan Beylikdüzü'nde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler sahillere koştu. Kafe ve restoranlarda oturmak yasak olurken, sahillerdeki banklar tamamen doldu.

Güzel havayı fırsat bilenler Eminönü'ne akın etti

İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve okulların yarıyıl tatilinde olmasıyla vatandaşlar Eminönü'ne akın etti.

Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı ve bazı vatandaşların maske takmadığı kameraya yansıdı.

Güzel havayı fırsat bilenler Eminönüne akın etti

HERKES SAHİLE KOŞTU

Kent genelinde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler, parklara ve sahillere akın etti. Beylikdüzü'nde birçok kişi, sıcak havayı fırsat bilerek sahile geldi. Yanlarında kamp sandalyelerini getirenler sahilde otururken, bazıları da bank ve çardakları tercih etti. Salgına rağmen sahile gelenlerden kimilerinin maske takmayıp, sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. Hem güneşli havanın tadını çıkarmak, hem de salgından korunmak isteyenler ise kalabalıktan uzakta maskelerini takarak oturdu.

"BU GÜNEŞTEN YARARLANMAMIZ LAZIM"

Eşi ve arkadaşlarıyla sahile gelen Gülcan Ceylan, "Artık yaşam da devam ediyor. Bu güneşten yararlanmamız lazım. Kendimizi iyi hissedebilmemiz için, ruh sağlığımızın da iyi olması lazım. Bunları yapmakta bence bir sıkıntı yok. İnsanların güzel havalarda, açık havalarda, parklarda, bahçelerde oturmaları gerekiyor. İnsan aynı zamanda sosyal bir varlıktır. Benim biraz da olsun arkadaşımla sohbet etme hakkım vardır." dedi.

Güzel havayı fırsat bilenler Eminönüne akın etti

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