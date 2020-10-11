Güzellik merkezi işletmecisine zorla senet imzalatmışlardı... Tutuklandılar

Bodrum'un Ortakent Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezi işletmecisi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, iş yerine gelen kişiler tarafından kendisine zorla senet imzalattırıldığını ileri sürerek, şikayetçi oldu. İşletmeci, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini de polise verdi. Polis görüntüleri inceleyerek, şüphelilerin S.A., T.S. ve S.E. olduğunu belirledi. Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 3 kişi, evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda toplam 50 mermi ve cep telefonunda zorla imzalattırılan senetlerin fotoğrafları geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, olayın azmettiricisi olduğu belirlenen M.S.Ç.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. 1'i Azerbaycan uyruklu olduğu belirtilen şüphelilerin imzalattıkları senedin miktarı konusunda polis bir açıklama yapmadı. Ayrıca, şüphelilerden S.E.'nin uyuşturucu satmak suçundan arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan M.S.Ç, S.E, S.A. ve T.S. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.E., S.A. ve T.S. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken M.S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.