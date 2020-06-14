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14.06.2020 - 01:51 | | DHA

Haber alamayan yakınları harekete geçti... Acı manzara

Çankırı'da, bir süredir kendisinden haber alınamayan  Mehmet Sarıca (66), evinde ölü bulundu.

Haber alamayan yakınları harekete geçti... Acı manzara

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Erdem Öztürk Sokak'taki bir apartmanda yalnız yaşayan 2 çocuk sahibi Mehmet Sarıca'dan haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde durumu polise bildirdi.

İhbarla gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Sarıca'yı hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sarıca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Sarıcanın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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