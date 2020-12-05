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05.12.2020 - 13:22 | | DHA

Haber duyuldu! 3 saat içinde herkes kaçtı

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Adacık Mahallesi, artan koronavirüs vakaları nedeniyle dün saat 21.00’den itibaren karantinaya alındı. Ancak 3 saat önce duyurulan kararı öğrenenler, apar topar mahalleden kaçtı. Jandarma ekipleri mahallenin tüm giriş ve çıkış noktalarını kapatarak önlem aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında açıkladığı Trabzon’da tedbirler artırıldı. Kentte vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşanırken, bazı yerleşim alanları karantinaya alınmaya başlandı. Akçaabat ilçesinde vaka ve temaslı sayısı artışı yaşanan 620 haneli, 1275 nüfuslu Adacık Mahallesi de İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca ikinci bir emre kadar dün akşam saat 21.00'den itibaren geçerli olmak üzere karantinaya alındı.

Ancak yaklaşık 3 saat önce duyurulan kararı öğrenen mahallelilerden bazıları, erkenden apar topar kaçtı. Karantinada kalmak istemeyenlerin, kentlerdeki evlerine indikleri ya da yakınlarının yanlarına yerleştikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri tüm giriş ve çıkış noktalarını kapatarak önlem aldı. Mahalleye kimsenin giriş ve çıkışına izin verilmezken, jandarma ekipleri de 24 saat süreyle nöbet tutmaya başladı.

Adacık Mahallesi Muhtarı Selahattin Gedikli karantina kararından birkaç saat önce haberdar olduklarını belirterek, "Karantina kararından çok önceden kimsenin haberi yoktu. Karar duyulunca işi gücü olanlar mahalleyi terk etti. Böyle bir karmaşa yaşandı. Jandarma ekiplerimiz hemen giriş çıkışları kapattı" dedi.

Haber duyuldu 3 saat içinde herkes kaçtı

    Karantina kararı uygulanmaya başlamadan önce köyden kaçtılarTrabzon'un Akçaabat ilçesi Adacık Mahallesi, artan koronavirüs vakaları nedeniyle dün saat 21.00’den itibaren karantinaya alındı. Ancak 3 saat önce duyurulan kararı öğrenenler, apar topar mahalleden kaçtı. Jandarma ekipleri mahallenin tüm giriş ve çıkış noktalarını kapatarak önlem aldı.
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