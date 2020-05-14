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14.05.2020 - 09:36 | | DHA

Haber spikeri depreme canlı yayında yakalandı

Son dakika gelen bilgilere göre; Isparta'da dün akşam meydana gelen 2.7 büyüklüğünde depreme yerel televizyon stüdyosunda canlı yayında haber sunarken yakalanan spiker Mustafa Korkmaz'ın yaşadıkları anbean ekrana yansıdı.

Haber spikeri depreme canlı yayında yakalandı

Isparta'da dün akşam saatlerinde merkez üssü Isparta olan 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.7 kilometre derinlikte, saat 19.26'da kayıtlara geçen deprem sırasında kentin yerel televizyonu Kanal 32'de canlı yayında haberleri sunan spiker Mustafa Korkmaz korkulu anlar yaşadı. Haber okumayı bir anda kesen ve yerinden kalkan spiker Korkmaz'ın besmele çektiği duyuldu. Spiker Mustafa Korkmaz'ın deprem anında yaşadıkları kamera tarafından anbean kaydedildi.

Olaydan sonra DHA muhabirine konuşan Mustafa Korkmaz, "Ne yalan söyleyeyim bayağı korktum. Biraz daha sürse neredeyse hatim indirecektim. Yayında depreme yakalanmak böyle bir şeymiş. Kazasız belasız atlattık buna şükrediyorum. 2020 yılı felaketler yılı olarak tarihe geçecek" dedi.

İstanbullular güne sisle uyandıİstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
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