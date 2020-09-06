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06.09.2020 - 00:50 | | DHA

Haberi alan ailesi sinir krizi geçirdi! 19 yaşındaki Ayça'dan acı haber

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ayça Al (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, arkadaşı Doğukan Boynuz (21), yaralandı.

Haberi alan ailesi sinir krizi geçirdi! 19 yaşındaki Ayça'dan acı haber

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçe limanı mevkisi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden A.G. yönetimindeki 61 HL 226 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ayça Al ile arkadaşı Doğukan Boynuz'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan iki genç kız yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Ayça Al, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Doğukan Boynuz'un ise genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Telefonla haber verilen gençlerin ailesi hastaneye akın etti. Aile fertleri, genç kızın ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.

Polis ekiplerince sürücüsü A.G., gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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