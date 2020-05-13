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13.05.2020 - 05:03 | | DHA

Haberi alan yakınları yıkıldı! Şaka ölüm getirdi... Çok acı olay

Uşak'ta, tarlada arkadaşıyla şakalaşırken iddiaya göre tüfeğin kazayla ateş alması sonucu ağır yaralanan Kadirhan Acar (15) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Kadirhan'ın ailesi hastane önünde feryat edip gözyaşı döktü.

Haberi alan yakınları yıkıldı! Şaka ölüm getirdi... Çok acı olay

Olay, öğle saatlerinde Uşak merkeze bağlı Sirge köyünde meydana geldi. Kadirhan Acar, arkadaşları Halil Y. (15) ve Emre C.S. (15) ile birlikte köyde bulunan gölete gitti. İddiaya göre, burada 3 arkadaş şakalaşırken yanlarındaki av tüfeği bilinmeyen nedenle kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Kadirhan Acar'ın göğsüne isabet etti.

Haberi alan yakınları yıkıldı Şaka ölüm getirdi... Çok acı olay

Ağır yaralanan Kadirhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadirhan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kadirhan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma Halil Y. Ve Emre C.S.'yi gözaltına aldı. Acı haberi alan ve hastane önüne gelen Kadirhan'ın ailesi hastane önünde feryat edip gözyaşı döktü.

 

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