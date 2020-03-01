MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Habur Sınır Kapısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı!
ABONE OL
01.03.2020 - 10:31 | | İHA

Habur Sınır Kapısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı!

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Habur Sınır Kapısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı!

Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı dün gece yarısı itibarı ile iki yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Sınır kapısına gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi.

Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasından sonra uzun araç kuyrukları ile gündeme gelen yolun boş kaldığı görüldü.

 

 

Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Savaşçı dizisi yeni bölüm neden yok? 1 Mart Fox TV yayın akışı

Savaşçı dizisi yeni bölüm neden yok? 1 Mart Fox TV yayın akışı

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

300 ameliyat sonra su içti

300 ameliyat sonra su içti

Sıradaki Haber