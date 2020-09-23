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23.09.2020 - 01:00 |

Hac - Umre ne zaman açılıyor? 2020 Hac - Umre tarihleri belli oldu

Son dakika haberleri arasında Suudi Arabistan'dan flaş umre kararı yer aldı. Hac ve Umreye gitmek için sabırsızlanan vatandaşlar harekete geçti. Dünya çapında yaşanan Koronavirüs salgını sonrasında ziyarete kapatılan Hac-Umre kapıları artık açılacak. Peki Hac - Umre ne zaman açılacak? İşte o tarihler...

Hac - Umre ne zaman açılıyor? 2020 Hac - Umre tarihleri belli oldu

Suudi Arabistan'dan flaş umre kararı duyuruldu. Son zamanlarda merak konusu olan hac ve umre tarihleri için arayış zaman zaman artıyordu. Koronavirüs salgınından dolayı plan yapıp gidemeyen vatandaşlar, hac ve umrenin ziyarete açılacağı tarihi öğrenmek için sabırsızlanıyordu. İşte Suudi Arabistan tarafından verilen o tarihler...

HAC - UMRE NE ZAMAN AÇILIYOR?

Suudi Arabistan 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından umre ziyaretlerine izin verileceğini açıkladı. Yurt içinde umre ziyaretlerine ise 4 Ekim'den itibaren %30 kapasiteyle izin verilecek.

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