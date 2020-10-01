MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hacettepe’de ikinci doz
ABONE OL
01.10.2020 - 07:00 | | ANKARA DHA

Hacettepe’de ikinci doz

Hacettepe Üniversitesi’nde Çin’de üretilen Kovid-19 aşısının ilk dozunun gönüllülere uygulanmasının üzerinden 14 gün geçti.

Hacettepe’de ikinci doz

Gönüllülere dün ikinci doz uygulandığı bildirildi. Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye’de 25 merkezde bu gönüllü uygulamasının gerçekleştirileceğini belirterek, “İstanbul’da, İzmir’de, Diyarbakır’da, Gaziantep’te, Malatya’da bugüne kadar 14 merkez aktif olarak gönüllü almaya başladı. Bu hafta içerisinde 20 merkeze ulaşacak. Önümüzdeki hafta içerisinde de tüm merkezlerin açılmasını bekliyoruz” dedi. Bugüne kadar Türkiye çapında yapılan aşılamalarda önemli bir yan etki gelişen hastanın olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ünal, “Aşının güvenliği ön planda. Bunu yakından takip ediyoruz. Aşının etkili olup olmadığını önümüzdeki 2,5-3 aylık dönemde, toplumda bu kişilere hastalık bulaşıp bulaşmadığına bakacağız. Bir de kanlarında bu virüse karşı antikor oluşup oluşmadığını test edeceğiz” diye konuştu.

Görüntü dünyayı çalkaladı! SİHA vurdu, bir başka drone...Dağlık Karabağ savaşının beşinci gününe girilirken, cephe hattında patlama sesleri kesilmiyor. Azerbaycan'a ait bir silahlı insansız hava aracının bir tank mevzisini yok ettiği görüntü ise, sosyal medyada hızla yayıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Vali açıkladı! Sigara içenlere tek tek ceza yazılıyor

Son dakika... Vali açıkladı! Sigara içenlere tek tek ceza yazılıyor

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Tedavisi için yardım bekliyor! 'Gözümüzün önünde kıvranıyor'

Tedavisi için yardım bekliyor! 'Gözümüzün önünde kıvranıyor'

Sıradaki Haber