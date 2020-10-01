Hacettepe’de ikinci doz

Gönüllülere dün ikinci doz uygulandığı bildirildi. Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye’de 25 merkezde bu gönüllü uygulamasının gerçekleştirileceğini belirterek, “İstanbul’da, İzmir’de, Diyarbakır’da, Gaziantep’te, Malatya’da bugüne kadar 14 merkez aktif olarak gönüllü almaya başladı. Bu hafta içerisinde 20 merkeze ulaşacak. Önümüzdeki hafta içerisinde de tüm merkezlerin açılmasını bekliyoruz” dedi. Bugüne kadar Türkiye çapında yapılan aşılamalarda önemli bir yan etki gelişen hastanın olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ünal, “Aşının güvenliği ön planda. Bunu yakından takip ediyoruz. Aşının etkili olup olmadığını önümüzdeki 2,5-3 aylık dönemde, toplumda bu kişilere hastalık bulaşıp bulaşmadığına bakacağız. Bir de kanlarında bu virüse karşı antikor oluşup oluşmadığını test edeceğiz” diye konuştu.