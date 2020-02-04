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04.02.2020 - 09:37 |

Hadi 4 Şubat ipucu sorusu ve yanıtı! Honduras ve Nikaragua hangi kıtada yer alan ülkelerdir?

Hadi 4 Şubat ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hafta içi her gün gerçekleştirilen iki yarışma ile canlı para ödülünün dağıtıldığı Hadi yarışmasında günün ilk ipucu sorusu olarak Honduras ve Nikaragua hangi kıtada yer alan ülkelerdir? sorusu yarışmanın takipçilerine verildi. Peki Honduras ve Nikaragua hangi kıtada yer alan ülkelerdir? İşte Hadi 4 Şubat ipucu sorusu ve yanıtı...

Hadi 4 Şubat ipucu sorusu ve yanıtı! Honduras ve Nikaragua hangi kıtada yer alan ülkelerdir?

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Yarışmanın takipçileri ipucu soruları ve yanıtlarını yakından takip ederken 10 soruyu doğru cevaplayan yarışmacılar dağıtılan para ödülünden pay alabiliyor. Hafta içi her gün günde iki kez gerçekleştirilen yarışmalar ile para ödülünün dağıtıldığı Hadi bilgi yarışmasında ipucu sorusu olarak Honduras ve Nikaragua hangi kıtada yer alan ülkelerdir? sorusu yarışmacılara yöneltildi.

HADİ 4 ŞUBAT İPUCU SORUSU: Honduras ve Nikaragua hangi kıtada yer alan ülkelerdir?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: Kuzey Amerika

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