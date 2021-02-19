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19.02.2021 - 03:41 | | DHA

Hafif ticari araç belediye aracıyla çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Güngören'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, karşı yönden gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metro bakım ekibinin aracı ile çarpıştı. Kazada, iki araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hafif ticari araç belediye aracıyla çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Kaza, Güneştepe Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 34 PST 17 plakalı hafif ticari aracı kullanan Mehmet Kaçar, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nden Bağcılar istikametine giderken Güneştepe tramvay durağı yakınlarına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç tramvay yolu üzerindeki demir korkuluklara çarparak karşı yöne savruldu. Hafif ticari araç bu sırada karşı yönden Bahçelievler istikametine ilerleyen İBB metro bakım ekibinin 34 YT 7870 plakalı aracına çarptı. Kazada, bakım ekibinin aracındaki Ali Gündoğdu, Gökhan Durmaz ile Selim Temür, kazaya neden olan araçta ise Mert saygılı ve Mehmet Kaçar yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan da sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Hafif ticari araç belediye aracıyla çarpıştı: 1i ağır 5 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kişilerde Mehmet Kaçar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, kazaya karışan araçlarda inceleme yaparken, metro bakım aracında bulunan malzemeler ise başka bir araca yüklendi. Ekiplerin çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hafif ticari araç belediye aracıyla çarpıştı: 1i ağır 5 yaralı

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