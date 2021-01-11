MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı
ABONE OL
11.01.2021 - 22:24 | | DHA

Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı

Trabzon'un Hayrat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak,  çay tarlasına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 34 NA 7256 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

Çay tarlasında devrilen araçta sıkışan sürücü ile yanındaki T.A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan kişiyi, bulunduğu yerden çıkardı.

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye götürüldü. 

Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandıTrabzon'un Hayrat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak,  çay tarlasına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Selçuk’tan duygulandıran paylaşım: İlk bayrak töreninde...

Bakan Selçuk’tan duygulandıran paylaşım: İlk bayrak töreninde...

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı

Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet