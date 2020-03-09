MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli genç öldü!
ABONE OL
09.03.2020 - 10:34 | | DHA

Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli genç öldü!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Süleyman Keçeli (24) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli genç öldü!

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Fethiye-Antalya karayolu Çamköy Kavşağı'nda meydana geldi. Cengiz Öztürk (47) yönetimindeki 48 YN 523 plakalı hafif ticari araç, Süleyman Keçeli'nin kullandığı 48 JD 102 plakalı motosiklete çarptı. Kazada her iki sürücüyle, hafif ticari araçtaki Fatma Öztürk yaralandı. Ambulansla çevre hastanelere kaldrırılan yaralılardan, motosiklet sürücüsü Keçeli hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yaklaşık 300 metre sürüklenerek yanmaya başlayan motosiklet ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

İstanbul’da ilginç kaza: Cip otomobilin üstüne çıktıGöktürk’te seyir halinde olan cip sürücüsü karşı yönden gelen otomobile çarparak üstüne çıktı. İlginç kazada cip sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Samsun'da şüpheli ölüm! Bir anda yere yığıldı

Samsun'da şüpheli ölüm! Bir anda yere yığıldı

Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

Sıradaki Haber