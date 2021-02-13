Hafız Abdullah Nazırlı kimdir, neden öldü? Hafız Abdullah Nazırlı kaç yaşındaydı, nereli?

Hafız Abdullah Nazırlı kimdir? sorusunun cevabı gündemde araştırılıyor. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, Elazığlı kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı, hayatını kaybetti. Peki Hafız Abdullah Nazırlı kaç yaşındaydı?

Elazığ'da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ’da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI KİMDİR?

Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Babası Diyarbakır'ın Hani ilçesinde İmam-zadeler 'den Sufi Abdulfettah Efendinin oğlu Hacı Ali Efendi, annesi Elazığ'ın Hoş köyünden Çuvalcı-zadelerden İbrahim Efendi'nin kızı Hatice Hanım'dır.

Babası tarafından soy kütüğü Battal Gazi'ye dayanmasından Osmanlı padişahları tarafından dedelerine çeşitli zamanlarda taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar verilmiştir. Bunlardan 10 tanesi Hafız Nazırlı tarafından koruma altına alınabilmiştir. Hafız Nazırlı'nın çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçer. Burada babası Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenir ve hafızlığa başlar.12 yaşında iken hafızlığını tamamlar ve babası tarafından Elazığ'a getirilir.

Hafız Abdullah Nazırlı bütün ömrünü Kur'an eğitim ve öğretimine adamıştır. 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet'e hizmet etmiş, bine yakın hafız yetiştirmiş ve 5 bine yakın kişiye ise Kur'an-ı Kerim'i öğretmiştir.