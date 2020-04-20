Hafıza Eş Anlamlısı Nedir? Hafıza Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler aynı anlamları barındıran kelimelerdir. Bu sebeple cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Hafıza kelimesinin en yaygın kullanılan eş anlamlısı ise bellek kelimesidir.

Hafıza Eş Anlamlısı Nedir?

Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı, anlamdaş veya yakın anlamlı kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler aynı anlamları barındırırlar. Hafıza kelimesinin eş anlamlı kelimeleri ise birkaç tanedir. Bunlar bellek, hatır, yaddaş, anlak kelimeleridir.

Hafıza Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Hafıza kelimesi köken itibari ile Arapça bir kelimedir. Bu nedenle dilimize Arapçadan girmiştir. Hafıza kelimesi dilimizde çok sık kullanıldığı için anlamı merak uyandırmaktadır. Hafıza kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı bellektir. Fakat bazı kaynaklarda birkaç anlamı daha açıklanmıştır. Hafıza kelimesinin anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Bellek

- Kuran'ı baştan sonra kadar ezberlemiş olan kadın.

- Yaşantıları ve öğrenilen konuları, bilinçli olarak akılda tutma, saklama gücü, bellek.

Hafıza kelimesinin eş anlamlı kelimeleri ise bellek, hatır, yaddaş, anlak kelimeleridir. Bu kelimeler hafıza kelimesi ile aynı anlam barındırdığı için cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler.