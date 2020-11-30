Hafta içi sokağa çıkma yasağı geldi mi? Hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak?

Kabine Toplantısı'ndan hangi kararlar çıktı? Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunarak yeni önlemleri duyurdu. Covid-19 salgının en aza indirmek için hareketliliği yavaşlatmak için önlem alınmaya devam ediyor. Buna göre hafta içi sokağa çıka yasağı getirildi. İşte, sokağa çıkma kısıtlaması detayları...

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi akşam 21.00 - sabah 05:00 saatleri arasında uygulanmasına karar verildi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ise cuma günü akşam 21:00'de başlayıp pazartesi sabah 05:00'e kadar devam edecek.

Aşı çalışmalarında da ilk olarak sağlık çalışanlarının faydalanacağını belirten cumhurbaşkanı, önümüzdeki ay aşı uygulamalarının yapılacağını belirtti. Buna göre 50 milyon doz aşı yapılacak.