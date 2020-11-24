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24.11.2020 - 11:53 |

Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

Sokağa çıkma yasağı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu belirlenen saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması devreye alındı. Diğer taraftan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrar getirildi. 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri ise belirli saatlerde sokağa çıkabiliyor. Peki hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'ın yayımladığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler'de şu detay yer aldı; "Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır."

Hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Belirtilen saatler dışında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için gün içerisinde saat 10.00-13.00 arasında sokağa çıkabilecekler. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için belirlenen saatler dışarısında sokağa çıkmak yasaklandı.

 

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