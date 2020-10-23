23.10.2020 - 12:21 |
Hafta sonu (24-25 EKİM) sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Seyahat yasağı var mı?
Koronavirüs dünyayı titretirken Türkiye'de de vaka sayıları hızla artmaya başladı. Artış oranı halkı tedirgin ederken hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının tekrar gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...
Türkiye'de koronavirüs hasta sayısı son iki gündür 2000'i geçmiş durumda... Vefat ve hasta sayılarının artışı tedirgin ediyor. Kısıtlama konusu epey dillenirken Hafta sonu (24-25 EKİM) sokağa çıkma yasağı gelecek mi? sorusu soruluyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Konuya ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır.
Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."