Hafta sonu (27-28 Haziran) sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?

27-28 Haziran tarihlerinde YKS yapılacak. Üniversite adayları çalışmalarını sürdürüyor. Heyecan tavan yaparken hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. O nedenle 81 ilde yaşayan milyonlarca kişi bu saat aralıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASĞAI SAAT KAÇTA?

İçişleri Bakanlığı, sınırlı sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayınladı. Genelgede şu ifadeler kullanıldı;

"Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak." ifadeleri kullanıldı.