13.06.2020 - 14:01 |
Hafta sonu altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?
Mayıs ayının ilk haftasının ardından sürekli olarak düşen altın fiyatları geçen haftayı yükselişle tamamladı. 366 liraya kadar düşen gram altın 380 liraya kadar yükseldi. Hafta sonu 'Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?' sorusu soruluyor.
Altın fiyatları 1 ay aranın ardından yükselişe geçti. Pazartesinden bu yana artan altın fiyatlarının hafta sonu alış ve satış fiyatları araştırılıyor. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 376,40 TL Satış 379,56 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 610,00 TL Satış 622,10 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış 1.220,00 TL Satış 1.245,30 TL
TAM ALTIN FİYATLARI
Alış 2.441,00 TL Satış 2.4650,30 TL
3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdiEsenyurt’ta 3 yaşındaki bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Polis, minibüs sürücüsü gözaltına aldı.