Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Yağışların Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay çevrelerinde şiddetli olması beklenirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu. Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yağışların tüm yurtta Cumartesi günüde etkisini sürdürmesi beklendiği duyurulan açıklamada Pazar günü ise yağışların batı bölgelerde etkisini yitireceği duyuruldu.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MANİSA °C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğitahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde sis ve pus, sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batman çevrelerinin sisli ve puslu olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı