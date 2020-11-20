Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur var mı, yağacak mı?

Son birkaç gündür güneşe hasret kalınırken haftayı tamamlamak üzereyiz. Bu hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasakları uygulanacak. Dışarı çıkma yasağı olmayan saatlerde plan yapanlar şimdi 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arayıp yağmur yağıp yağmayacağını sorguluyor.

21 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU

21 Kasım Cumartesi günü yurdun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışı olacak. İç Anadolu'da sis görülürken Ege'de parçalı bulutlu bir hava olacak.

22 KASIM PAZAR HAVA DURUMU

22 Kasım Pazar günü yine yurdun kuzeyi yağışlı... Ardahan'da kar yağışı olacak. İç Anadolu bölgesi yine sisli, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Ege parçalı bulutlu, Akdeniz bölgesinin bulutlu olması bekleniyor.