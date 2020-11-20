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20.11.2020 - 15:31 |

Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur var mı, yağacak mı?

Hafta sonu hava durumu, dışarıda olacak vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde aratılıyor. Yağmur yağıp yağmayacağını merak edenler 'Hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusuna cevap aramaya başladı. İşte 21-22 Kasım hava durumu...

Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur var mı, yağacak mı?

Son birkaç gündür güneşe hasret kalınırken haftayı tamamlamak üzereyiz. Bu hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasakları uygulanacak. Dışarı çıkma yasağı olmayan saatlerde plan yapanlar şimdi 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arayıp yağmur yağıp yağmayacağını sorguluyor.

21 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU

21 Kasım Cumartesi günü yurdun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışı olacak. İç Anadolu'da sis görülürken Ege'de parçalı bulutlu bir hava olacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak Yağmur var mı, yağacak mı

22 KASIM PAZAR HAVA DURUMU

22 Kasım Pazar günü yine yurdun kuzeyi yağışlı... Ardahan'da kar yağışı olacak. İç Anadolu bölgesi yine sisli, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Ege parçalı bulutlu, Akdeniz bölgesinin bulutlu olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak Yağmur var mı, yağacak mı

 

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