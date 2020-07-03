Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji açıkladı: 4-5 Temmuz İstanbul hava durumu

Birkaç gündür yaz sıcaklarının oldukça etkili olduğu İstanbul'da 4 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yarın İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte konuyla ilgili detaylar...



İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre bölgemizin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



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