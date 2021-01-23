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23.01.2021 - 09:19 |

Hafta sonu market çalışma saatleri: Marketler bugün saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor kapanıyor sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Aralık ayından bu yana devam eden hafta sonu sokağa çıkma yasakları süresince market, kasap, manav, kuruyemişçi gibi birçok işletme çalışmalarına devam ediyor. Hafta içide uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle market ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar hafta sonu market çalışma saatlerini araştırıyor. İşte Marketlerin hafta sonu çalışma saatleri...

Hafta sonu market çalışma saatleri: Marketler bugün saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Marketler hafta sonu saat kaçta açılıyor/kapanıyor sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından yeniden hayatımıza giren hafta sonu sokağa çıkma yasakları süresince market, manav, kasap ve kuruyemiş dükkanları hizmet vermeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma süresince temel ihtiyaç malzemelerine ihtiyacın engellenmemesi adına saat 10:00-17:00 saatleri arasında vatandaşlar yürüme mesafesinde yer alan bu tarz işletmelere gidip ihtiyaçlarını alabiliyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma günlerinde BİM, ŞOK, A101, Migros ve Carrefour ve birçok yerel market sabah saat 10:00'da açılıyor ve akşam saat 17:00'a kadar hizmet veriyor

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

 

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