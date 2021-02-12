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12.02.2021 - 15:18 |

Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor / kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri

Sokağa çıkma yasağı olduğunda marketler saat kaçta açılıyor? Market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma akşamı saat 21.00'de başlıyor. Peki, marketler kaça kadar açık? Hafta sonu market çalışma saatleri ve detaylar...

Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor / kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan yasaklar ve kısıtlamalar devam ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde ve hafta sonlarında marketler çalışıyor mu? Market çalışma saatleri nedir? Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte market çalışma saatleri.

HAFTA SONU MARKETLER BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?

• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00’ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.

• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi ve ekledi: 3 yıl sürecek2020 yılı depremler yılı olarak dikkat çekti. 2021'de Konya, Sivas ve Kastamonu'da depremler yaşandı. Bu bölgeler riski aslında uzmanlar tarafından çok riskli görünmüyor. Türkiye'nin deprem riski en düşük yerleri olan Sivas, Konya ve Kastamonu'daki depremler ne anlama geliyor? Gelen son dakika haberine göre; CNN TÜRK Muhabiri Mücahit Topçu, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a sordu.
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