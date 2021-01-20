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20.01.2021 - 09:12 |

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Koronavirüste tablo günden güne iyiye gidiyor. Aşı uygulamasının başlamasıyla yeni normal için gün sayılıyor. Kısıtlamaların son bulmasını isteyen özellikle esnaflar "Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?" diye soruyor. Öte yandan yoğun bir şekilde yöneltilen sorular arasında "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?" de yer alıyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Uygulanan yasaklar ve kısıtlamalar sayesinde koronavirüs vaka sayılarında ciddi bir düşüş söz konusu... Aşı uygulaması da hayata geçerken beklenriler bir hayli yükselmiş durumda... Artık normale dönülmesini isteyen milyonlarca vatandaş "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?" diye soruyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar hakkında yakın zamanda yapılan bir duyuru yok. Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar devam ediyor. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama bekleniyor.

Sokağa çıkma yasakları hafta içi 21.00-05.00 hafta sonu ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sürüyor. 20 yaş altı, hafta içi 13.00-16 saatlerinde 65 yaş üstü vatandaşlar ise 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabiliyor. 

 

 

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