Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler, ne zaman? Bu hafta sonu 16-17 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Dünyanın gündeminde olan koronavirüs salgını nedeniyle belirli bir süredir hafta sonları sokağa çıkma yasağı gerçekleştiriliyor. Bu hafta sonu 16-17 Ocak tarihinde sokağa çıkma uygulamasının devam edip etmeyeceği merak konusu. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman, saatleri neler?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bir süredir hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında şu açıklamayı yapmıştı: "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız."

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı tarih ile ilgili henüz net bir tarih verilmedi. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu hafta cuma günü yani 15 Ocak saat 21.00'de başlayacak ve cumartesi-pazar gün boyunca devam edecek 18 Ocak saat 05.00'de sona erecek.