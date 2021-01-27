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27.01.2021 - 09:38 |

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Ocak tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs vaka sayılarının hızla artmasının ardından Aralık ayında yeniden hayatımıza giren koronavirüs yasakları kapsamında hafta içi saat 21:00'dan sonra ve hafta sonları kesintisiz süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Yasakların uygulanmaya başladığı tarihten bu yana iki aylık süreç geride kaldı. Peki 30-31 Ocak (bu hafta sonu) sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Ocak tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kış aylarının gelmesi ile birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürelerin artmasına bağlı olarak vaka sayıları hızla yükselmişti. Bilinçsizce yapılan dost akraba ziyaretlerinde ile bir köyün tamamı veya 15-20 kişilik grupların aynı anda covid-19'a yakalandıklarını görmüştük. Bu artışların ardından alınan kararlar ile hafta sonu ve hafta içi olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde uygulanmaya başlanmıştı. Peki Sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

30-31 OCAK (HAFTA SONU) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?

30-31 Ocak tarihinde de sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanmaya devam edecek. Hafta sonu ve hafta sonu yasakların tamamen kaldırılması için aşılamanın 15 milyonu geçmesi veya vaka sayılarının Türkiye geneli 1000'li sayıların altına inmesi gerektiği geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu Üyesi tarafından ifade edilmişti.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma akşam saat 21:00'da başlıyor Pazartesi sabah 05:00'da sona eriyor. 

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21:00'da başlıyor sabah 05:00'da sona eriyor.

 

 

 

 

 

 

 

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