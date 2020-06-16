Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar geri gelecek mi?

Sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kısmi artış olduğunu açıklamıştı. Vaka sayılarının binli rakamlara geldi.Bilim Kurulu’nun bu hafta yeni tavsiye kararlarında bulunması bekleniyor. Peki yasaklar geri gelecek mi, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Corona virüs vaka sayıları binli rakamları gördü. Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararlarında bulunması bekleniyor. Sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Aykut Yılmaz - Meltem Günay'ın haberine göre; Uzmanlar, 15-16 ve 17 Haziran verilerinin çok kritik olduğu belirtiyor. Bilim Kurulu’nun bu hafta veriler doğrultusunda yeni tavsiye kararlarında bulunması bekleniyor.

Yeni tip koronanavirüs Kovid-19’a karşı İstanbul’un da arasında bulunduğu pek çok kentte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin tüm uyarılarına rağmen vaka sayısındaki artış sürüyor. Bilim insanları ve kent valilikleri artışın devam etmesi halinde yeni önlemlere başvurulacağı konusunda vatandaşları uyardı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, “maske-mesafe-el hijyeni” kurallarına sıkı uyum gerektiğini söyledi. Ünal, şunları dedi:

“Kurallara uyum olmazsa yeni vaka sayısı artabilir ve vaka sayısı artarsa daha önceki kurallara geri dönmek zorunda kalabiliriz. Dışarılarda maskesiz gezen vatandaşlarımız var, mevcut sosyal mesafe kuralı bazen yerine getirilmiyor. Özellikle havaların ısınmasıyla beraber kurallara uyumda problemler meydana geldi.

Şu anda bu kuralları yeniden hatırlayıp bu bir ‘Vatan borcudur’ diyerek kurallara uyup bunu yavaşlatacağız.

Ya dişimizi sıkıp kurallara uyup düzgün gideceğiz ya da uymayacağız, sonuçlarına hep beraber ödeyeceğiz, bu kadar basit. 30 Mayıs’tan bugüne son rakamlarda yüzde 50 artış meydana geldi.”

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da gevşemeyle birlikte yaşanan vaka artışla ilgili şu uyarılarda bulundu:

“Birden bire tedbirlerle binler düzeyinde tuttuğumuz vaka sayılarının tedbirler kaldırıldığında artması beklenen bir durumdu. Önemli olan tedbirler kalktığında halkın maskeli ve mesafeli yaşama uyum göstermesi.

Görüyoruz ki böyle bir uyum yok. Yoğun bakım ve solunum cihazına bağlanan hasta sayısı artıyor ve göreceğiz ki bunlarla birlikte ölüm sayılarımız da artacak.

En büyük sorunlarımızdan biri de şehirler arası dolaşım. Şu anda iller arası değişmelerden dolayı bütün illerde belirgin bir artış var. İller arası yer değiştirmelerde belki test yapılıp testin sonucunu aldıktan sonra o kişiye izin verilebilir.