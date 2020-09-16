Hafta sonu yağış var

Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, hava sıcaklığının bu hafta boyunca mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde devam etmesini beklediklerini söyledi. Macit, özellikle bugün yağış beklentilerinin olmadığını belirterek, yarın akşam saatlerinden itibaren cuma günü başlamak üzere Türkiye’nin yağışlı bir havanın etkisine gireceğini söyledi. Macit hava sıcaklığının da mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirterek, öngördükleri hava durumu ile ilgili şu bilgileri verdi:



“Yağışlar cuma günü Marmara, Ege, Karadeniz Bölgesi’nde cumartesi günü de yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yurt genelinde görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığının da hafta sonunda yağışla beraber azalarak mevsim normallerine düşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 3 gün boyunca önemli bir yağış beklenmiyor. Cumadan itibaren hafta sonu da dahil yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğiz.”



İzmir’de yağış yok



Macit, Ankara’da cuma gününe kadar yağış beklemediklerini ancak cuma gününden itibaren Başkent’te de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklediklerini söyledi.



İstanbul’da da mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklığının cuma günü yağışla beraber mevsim normallerine düşmesini öngördüklerini aktaran Abdullah Macit, “Hafta sonu İstanbul’da da sağanak yağışların devam etmesini bekliyoruz. İzmir’de ise cuma günü sağanak yağış geçişimiz var. Hafta sonunda İzmir’de yağış yok, ancak parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz” dedi.



İKLİM KRİZİ



Kuzey Yarımküre’de sıcaklık rekoru



Dünya nüfusunun yüzde 90’ının yaşadığı Kuzey Yarımküre’de 2020 sıcaklık rekoru kırıldı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, haziran, temmuz ve ağustosta sıcaklığın 20. yüzyıl ortalamasının 1.17 santigrat derece üstüne çıktığını duyurdu. Bu yıl gelen yeni rekorla birlikte son 5 yılda 3’üncü sıcaklık rekoru da kırılmış oldu. Dünya Meteoroloji Örgütü de küresel sıcaklık artışının gelecek 5 yılda 2.7 santigrat derece artışla tehlikeli seviyeye ulaşabileceği uyarısı yapmıştı.