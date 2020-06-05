Hafta sonu yasak var mı? - 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İçişleri Bakanlığı resmi açıkladı!
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bir süredir sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımız, yasakların ne zaman sona ereceğine dair araştırmalar yapıyor. Konuya ilişkin önemli bir son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanlığı, 6-7 Haziran tarihlerinde 15 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Peki hangi illerde sokağa çıkma yasağı var, hafta sonu hangi yerler açık olacak?
Bir süredir koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağına bir yenisi daha eklendi ve 6-7 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta-sonları uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı bu gece itibariyle 15 ilimizde başlıyor. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...
HAFTA SONU YASAK VAR MI?
Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.Kısıtlama günlerinde ekmek üretilen fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satılan bayiler, tatlı üretilen, satılan iş yerleri açık olacak.