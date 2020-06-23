Hafta sonu yasak var mı? (Cumartesi - Pazar) 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta uygulanacak?

Bu hafta sonu YKS (2020 üniversite sınavı) nedeniyle 81 ilimizde de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 27-28 Haziran tarihlerinde belirli saatlerde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI!



İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede, yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumlar Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.



NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK!

Gelen son dakika haberine göre; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin belirlenen tarih ve saatlerde açık olacağını duyurdu.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, LGS ve YKS'ya girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19-25-26 Haziran tarihlerinde saat 20.00'a kadar, 20- 27 Haziran tarihlerinde 07.00-13.00 saatleri arasında, 28 Haziran tarihinde ise 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacağı ifade edildi. Öğrencilerin sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak başvuruda bulunabileceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi 'https://ivd.gib.gov.tr' adresinden yatırılması ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile müracaat edilmesi gerekmektedir."