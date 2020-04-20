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20.04.2020 - 07:00 |

Haftada 10 milyon maske hedefi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüsle mücadele kapsamında haftalık maske üretimini 10 milyona, tulum üretimini 110 bine, dezenfektan üretimini de 40 bin litreye çıkarmayı planlıyor.

Haftada 10 milyon maske hedefi

MSB’de koronavirüsle mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında karargâh ve birliklerin ziyaretçi girişlerine kapatılması nedeniyle basın bilgilendirme toplantısına dair bilgiler, bakanlık tarafından paylaşıldı. Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop, bakanlık faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Aktop, şu ifadeleri kullandı: “Bakanlığımızın milli imkan ve kabiliyetleri kullanılarak, mevcut kapasiteleri geliştirilmek suretiyle çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine hız kazandırılmıştır. Dikimevi Müdürlüklerince maske üretiminin haftada toplam 3 milyona, tulum üretiminin 10 bine, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce alkol bazlı dezenfektan üretiminin haftada 10 bin litreye, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca maske üretiminin haftada 7 milyona, tulumun 100 bine, dezenfektan üretiminin 30 bin litreye çıkartılması planlanmaktadır.”  -ANKARA Milliyet

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 127 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 86 bin 306, can kaybının 2 bin 17, iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu duyurdu.
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