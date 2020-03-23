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23.03.2020 - 09:23 | | DHA

Haftanın ilk iş gününde yollar boş kaldı! Trafik yoğunluğu yüzde 13

Türkiye’de corona virüsün görülmesiyle birlikte başlayan trafik yoğunluğundaki düşüş, haftanın ilk gününde de devam etti. İstanbul'da, trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı pazartesi gününde saat 08.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 13 olarak ölçüldü.

Haftanın ilk iş gününde yollar boş kaldı! Trafik yoğunluğu yüzde 13
İstanbul’un Pazartesi trafiğine corona etkisi!
İstanbul’un Pazartesi trafiğine corona etkisi!
İstanbul’un Pazartesi trafiğine corona etkisi!
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Dünyada etkisini sürdürmeye devam eden corona virüs, bir süredir Türkiye'de de kendini hissettiriyor. Virüsün görülmesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu günden güne azalmaya başladı. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yoğunluğun azaldığı görüldü. Pazartesi sabah saatlerinde zaman zaman kitlenme noktasına gelen trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08.30 itibarıyla yüzde 13 olarak görüldü.

 

İstanbullular, haftanın ilk iş gününde toplu ulaşım araçlarına da rağbet göstermedi. Otobüs duraklarında bekleyen yolcu sayısında gözle görülür azalma yaşanırken, yolcu otobüsleri ve minibüslerin de büyük oranda boş olduğu gözlendi.

 

 

İstanbul’un pazartesi trafiğine 'Korona virüs' etkisiTürkiye'de de korona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Pazartesi günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde düştü. Pazartesi sabahı saat 07:45 itibariyle yoğunluğun yüzde 18’e düştüğü İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.
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