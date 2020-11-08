Hak mücadelesine destek için 9 yol

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) toplumsal cinsiyet eşitliği için yürüttüğü dayanışma hareketi olan ‘HeForShe’, erkekler için kadınların hak mücadelesine destek olmalarının dokuz yoluna dikkati çekti. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ömür boyu sağlanması için başta erkekler olmak üzere tüm bireylerden değişimin savunucusu olmalarını isteyen HeForShe hareketi, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadın hakları sadece kadınların meselesi değil, bir insan hakları meselesidir. Kadınlar her gün her yerde hakları için mücadele ediyorlar. Herkes için eşit bir dünya elde etmek adına erkekler de eylemlerini ve sözlerini sorgulamalı ve değişim için sorumluluk alarak harekete geçmelidir” çağrısında bulundular.

İşte erkekler için kadınların hak mücadelesine destek olmanın dokuz yolu:

1 Kadın arkadaşlarınız, aile bireyleriniz, sevdiklerinizle iletişime geçin. Hakları için mücadele veren kadınları dinleyin. Onlara nasıl destek verebileceğinizi sorun, birlikte dayanışmanın yollarını arayın.

2 İşe kendinizden başlayın. Davranışlarınızı, söylemlerinizi sorgulayın; toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılarınızın farkına varın ve eşitliği sağlamanın yollarını öğrenin.

3 Bilgi edinin. Kadının insan hakları mücadelesi, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yüzlerce yıllık bir tarihe sahip. Bu konuda bilgi sahibi olmanız, eşitsizlikle mücadelede en önemli faktörlerden biridir.

4 Şiddeti olağanlaştıran içerik paylaşmaktan kaçının. Niyetiniz her ne kadar iyi olursa olsun, içerisinde kadınların psikolojik, fiziksel ya da başka bir tür şiddete maruz bırakıldığı içerikler paylaşmayın.

5 Kadın örgütlerine destek olun. Yaşadığınız şehirdeki kadın derneklerine, sivil toplum kuruluşlarına, kadın hakları için mücadele eden platformlara destekte bulunun, gönüllü olun.

6 Hak mücadelesinin odağının kadınlar olduğunu unutmayın. Kadınların ihtiyaçları ve önerilerinin esas olduğunu ve kadın hakları mücadelesinin kadınlar tarafından yürütüldüğünü daima hatırlayın.

7 Eşitlikçi bir dil kullanın. Kadını aşağılayan, ötekileştiren, ayrımcı dil ve nefret söylemleri kullanmayın. Dile yerleşmiş olan cinsiyetçi kalıplar, eşitliğin önündeki en büyük engellerdendir.

8 Kadınlara yönelik şiddete seyirci kalmayın. Ailede, iş yerinde, kamuya açık alanda şiddetin hiçbir türüne sessiz kalmayın. Kadınlara yönelik şiddet suçtur. Şiddete tanık olup görmezden gelerek istemeden de olsa bu suça ortak olmayın. İhbar ve şikâyet için başvurulabileceğiniz kurum ve kuruluşları öğrenin.

9 Değişimin bir parçası olmak için uzun vadeli düşünün. Desteğinizi eylemleriniz ve söylemlerinizle sürdürün. Eşitlikçi eylemleriniz çevrenizdeki çocuklara ve gençlere de ilham olacaktır.