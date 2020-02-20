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20.02.2020 - 17:32 | | DHA

Hakkari- Çukurca karayoluna çığ düştü!

Hakkari- Çukurca karayolunun iki ayrı noktasına düşen çığlar, ekipler tarafından 3 saatte temizlendi.

Hakkari- Çukurca karayoluna çığ düştü!

Hakkari'de dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Hakkari- Çukurca Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Şine Köprüsü yakınındaki karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, onlarca araç yolda kaldı. İhbar üzerine, bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, karayolunu açmak için yoğun bir mücadele yürütüyor. Karayolunun gün içerisinde ulaşıma açılması bekleniyor.

YOL ULAŞIMA AÇILDI

Çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı. Bölgedeki kar temizleme çalışmaları devam ederken, yetkililer yola çıkan sürücüleri çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

 

 

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