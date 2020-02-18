Hakkari- Şırnak karayolu çığ nedeniyle kapandı!

Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde dün başlayan ve gece boyunca devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezindeki kar kalınlığı yarım metreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Sabah saatlerinde kar yağışının durması ile birlikte ilçe merkezindeki esnaf iş yerlerini önünü temizleyerek güne başladı.

Yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Hakkari- Şırnak karayolu, Çukurca ilçesi sınırları içinde, iki bölgede düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri, bölgede yoğun bir çalışma başlattı.