Hakkari'de 109 av tüfeği ve 56 kurusıkı tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüksekova Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 9 Temmuz'da ilçedeki bir evde yapılan aramada 56 kurusıkı tabanca, 109 av tüfeği, 12 tüfek namlusu, 7 tüfek mekanizması, 15 av tüfeği dipçiği ve 31 pompalı tüfek seyyar dipçiği ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında, söz konusu kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

İl merkezinde de gümrük kaçağı 7 bin 20 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.