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03.12.2020 - 09:59 | | DHA

Hakkari'de 159 kilo eroin ile metamfetamin ele geçirildi

Hakkari kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde iki ayrı araçta yapılan aramalarda 157 kilo 700 gram eroin ile 1 kilo 866 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de 159 kilo eroin ile metamfetamin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi Orman Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurularak arama yaptı. Aramada, aracın bagaj bölümünde, preslenmiş 310 kalıp halinde 157 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Hakkari kent merkezinde Depin polis kontrol noktasında durdurulan bir aracın bagajında da stepne içerisinde 7 paket halinde 1 kilo 866 gram metamfetamin ele geçirildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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