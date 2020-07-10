MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hakkari'de 3 gün süren düğünler 4 saat ile sınırlandırıldı
ABONE OL
10.07.2020 - 18:52 | | AA

Hakkari'de 3 gün süren düğünler 4 saat ile sınırlandırıldı

Hakkari'de, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, köy ve sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinlikler 4 saatle sınırlandırıldı.

Hakkari'de 3 gün süren düğünler 4 saat ile sınırlandırıldı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali İdris Akbıyık başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle 3 güne kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalındığı görülmektedir. Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda köylerde ve sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde 14:30-18:30 saatleri arasında yapılmasına, tedbirlere uymayanlarla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir."

TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Ayasofya için tarihi gün! Danıştay kararını açıkladı

Son dakika: Ayasofya için tarihi gün! Danıştay kararını açıkladı

İşte en ucuz sıfır otomobiller!

İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Sokak düğününe polis baskını

Sokak düğününe polis baskını

Otomobil denize uçtu! Korku dolu anlar

Otomobil denize uçtu! Korku dolu anlar

Sıradaki Haber