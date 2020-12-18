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18.12.2020 - 16:42 | | DHA

Hakkari'de 5 kilo eroin, 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında peynir bidonları içine gizlenmiş 5 kilo eroin, Yüksekova ilçesinde ise yine kırsal alanda kayalıklar arasına gizlenmiş 5 bin 20 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari'de 5 kilo eroin, 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ve kaçak sigara ile mücadele çalışmaları kapsamında Derecik ve Yüksekova ilçelerine operasyon düzenlendi. Irak sınırındaki Derecik ilçesi Hacıbey Köyü Aydınlık Mahallesi kırsalına düzenlenen operasyonda boş araziye atılmış 2 peynir bidon içinde 83 paket halinde 5 kilo eroin, Yüksekova ilçesi Güldalı köyü kırsalında ise kayaların arasına gizlenmiş 5 bin 20 paket kaçak sigara ele geçirildi. Uyuşturucu ve kaçak sigaraların sahiplerini bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. 

Test yaptırıp yola çıktılar, HES koduna takıldılarGaziantep'te, koronavirüs testi yaptırıp yola çıkan Mesut S. (26), ile ağabeyi Abdullah S. (28)nin testinin pozitif, kardeşinin de temaslı olduğu Aksaray'da polis kontrolünde HES kodu sorgulamasında belirlendi. Ambulansla karantinaya alınmak için KYK yurduna götürülen kardeşlere 3 bin 150şer TL idari para cezası uygulandı.
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